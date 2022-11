Na derbiju dneva sta moštvi Anglije in ZDA odigrali tekmo brez golov. Na začetku je imela favorizirana Anglija premoč, a Američani so se kompaktno in disciplinirano branili. Po 20 minutah so postali pogumnejši, z veliko gibanja in kombinatorike so tekmeca spravili tudi v podrejen položaj, bili nevarnejši in preko izjemno motiviranega Pulisica, ki igra za Chelsea, tudi stresli prečko. Odlično telesno in taktično pripravljene ZDA so bile tudi v prvi polovici drugega polčasa gospodar na igrišču, a si velike priložnosti niso priigrale. Angleži v zaključku tekme niso veliko tvegali in so bili zadovoljni s točko. ZDA so nadaljevale tradicijo, da na svetovnih prvenstvih še niso izgubile z Anglijo.

Nizozemska in Ekvador sta na drugo tekmo skupine A prišla s podobnima popotnicama. Oba sta prvo tekmo dobila, a prav zares navdušila nista. Nizozemska se je pošteno mučila s Senegalom, a na koncu vseeno zmagala z 2:0, Ekvador pa je imel lažje delo proti Katarju, ki ga je dobil prav tako z 2:0. Glavno vprašanje pred tekmo je bilo, ali bo južnoameriškemu moštvu lahko pomagal strelec obeh golov na uvodni tekmi svetovnega prvenstva Enner Valencia. Izkazalo se je, da poškodba kolena le ni bila tako huda, zato je bil 33-letni napadalec Fenerbahčeja v prvi enajsterici. Zanimivo je, da se moštvi pred današnjo tekmo še nikoli nista pomerili na svetovnih prvenstvih. Sta se pa dvakrat na prijateljskih (zmaga Nizozemske in remi).

»Ekvador je še nevarnejši tekmec od Senegala. Sicer ne dosega veliko zadetkov, a jih tudi prejme malo,« je o tekmecu pred tekmo spoštljivo govoril nizozemski selektor Louis van Gaal, ki se je razveselil že v šesti minuti, ko je prekrasen zadetek, že drugega na prvenstvu, dosegel 23-letni nogometaš PSV Cody Gakpo. A namesto da bi nogometaši v oranžnih dresih še stopili na plin, so prepustili pobudo nasprotniku, ki je to s pridom izkoristil. Pervis Estupinan je izenačil tik pred polčasom, a je VAR gol preklical, saj je bil Ekvadorec v prepovedanem položaju. Nogometaši trenerja Gustava Alfara so še siloviteje krenili v drugi polčas in hitro prišli do zadetka. Dosegel ga je Valencia, ki je moral v 90. minuti, znova zaradi poškodbe kolena, z igrišča. Ekvador je bil tudi v nadaljevanju nevarnejši in prek Gonzala Plate stresel prečko, a se izid do konca ni več spremenil. »Ekvador je bil agresivnejši, čvrstejši. Skratka, boljši. A me ne skrbi. Vem, česa so moji igralci sposobni. Tokrat so igrali slabše, a sem prepričan, da bomo že na naslednji tekmi boljši,« je povedal van Gaal. »Postavili smo se po robu kakovostni reprezentanci, ki jo vodi izjemen trener. Ponosen sem na svoje igralce. Za sanjski preboj v izločilne boje nam zdaj zadostuje remi proti Senegalu,« pa je bil precej bolj vesel Argentinec na ekvadorski klopi Gustavo Alfaro. Vrstni red po 2. krogu, skupina A: Nizozemska in Ekvador po 4, Senegal 3, Katar 0; skupina B: Anglija 4, Iran 3, ZDA 2, Wales 1.

Danes in jutri bodo reprezentance na mundialu nadaljevale drugi krog skupinskega dela. V skupini C bosta obračuna Poljska – Savdska Arabija (ob 14. uri) in Argentina – Mehika (20); vrstni red: Savdska Arabija 3, Poljska in Mehika po 1, Argentina 0. V skupini D bosta tekmi Tunizija – Avstralija (11) in Francija – Danska (17); vrstni red: Francija 3, Tunizija in Danska po 1, Avstralija 0. Jutri se bosta v skupini E pomerili Japonska in Kostarika (11) ter Španija in Nemčija (20); vrstni red: Španija in Japonska po 3, Nemčija in Kostarika 0. V skupini F pa bosta tekmi Belgija – Maroko (14) in Hrvaška – Kanada (17); vrstni red: Belgija 3, Hrvaška in Maroko po 1, Kanada 0.

Katar – Senegal 1:3 (0:1) Skupina A, 2. krog. Strelci: 0:1 Dia (41), 0:2 Diedhiou (48), 1:2 Muntari (78), 1:3 Bamba Dieng (84). Stadion Al-Thumama, gledalcev 41.797, sodnik: Mateu (Španija), rumeni kartoni: Mohammed, Ahmed, Madibo; Dia, Jakobs, Ciss. Katar: Baršam, Miguel (od 83. Vad), Mohamad, Kuki, Hasan, Ahmed (od 83. Salman), Budiaf (od 69. Hatem), Madibo, Al Hajdos (od 74. Muntari), Ali, Afif, selektor: Sanchez. Senegal: E. Mendy, Sabaly, Koulibaly, Jakobs (od 77. Cisse), Diallo, Gueye, N. Mendy (od 77. P. Sarr), Diatta (od 64. Ciss), Dia, Sarr (od 74. Nadiaye), Diedhiou (od 74. Dieng), selektor: Cisse Igralec tekme: Ismaila Sarr (Senegal). Streli v okvir gola: 3:4, streli mimo gola: 5:5, blokirani streli: 2:3, prosti streli: 15:11, obrambe vratarjev: 1:2, koti: 6:7, nedovoljeni položaji: 4:3, prekrški: 7:12, število vseh podaj: 421:515, število natančnih podaj: 351:447, število vseh napadov: 86:115, število nevarnih napadov: 31:57, posest žoge (v odstotkih): 45:55.

Nizozemska – Ekvador 1:1 (1:0) Skupina A, 2. krog. Strelca: 1:0 Gakpo (6), 1:1 Valencia (49). Stadion Khalifa International, gledalcev 44.833, sodnik: Ghorbal (Alžirija), rumeni karton: Mendez. Nizozemska: Noppert, Timber, van Dijk, Ake, Dumfries, Koopmeiners (od 79. de Roon), de Jong, Blind, Klaasen (od 69. Berghuis), Gakpo (od 79. Weghorst), Bergwijn (od 46. Depay), selektor: van Gaal. Ekvador: Galindez, Hincapie, Torres, Porozo, Estupinan, Caicedo, Mendez, Preciado, Valencia (od 90. Ibarra), Plata (od 90. Rodriguez), Estrada (od 74. Sarmiento), selektor: Alfaro. Igralec tekme: Enner Valencia (Ekvador). Streli v okvir gola: 1:4, streli mimo gola: 1:5, blokirani streli: 0:5, prosti streli: 16:16, obrambe vratarjev: 3:0, koti: 2:5, nedovoljeni položaji: 1:4, prekrški: 15:12, število vseh podaj: 530:429, število natančnih podaj: 454:353, število vseh napadov: 100:100, število nevarnih napadov: 27:34, posest žoge (v odstotkih): 54:46.

Wales – Iran 0:2 (0:0) Skupina B, 2. krog. Strelca: 1:0 Češmi (98), Rezaeian (101). Stadion Ahmed bin Ali, gledalcev 40.875, sodnik: Escobar (Gvatemala), rumeni kartoni: Rodon; Rezaejan, Džahanbakš, rdeči karton: Hennessey (86). Wales: Hennessey, Mepham, Rodon, Davies, Roberts (od 57. Johnson), Ampadu (od 77. Allen), Ramsey (od 87. Ward), Wilson (od 57. James), Williams, Bale, Moore, selektor: Page. Iran: H. Hoseini, Puraligandži, Mohamadi, M. Hoseini, Rezaejan, Ezatolahi (od 83. Karimi), Nurolahi (od 77. Češmi), Hadžsafi (od 77. Torabi), Golizadeh (od 77. Džahanbakš), Taremi, Azmun (od 68. Ansarifard), selektor: Queiroz. Igralec tekme: Mehdi Taremi (Iran). Streli v okvir gola: 4:6, streli mimo gola: 4:6, blokirani streli: 2:9, prosti streli: 12:11, obrambe vratarjev: 4:3, koti: 2:7, nedovoljeni položaji: 2:2, prekrški: 9:10, število vseh podaj: 511:297, število natančnih podaj: 414:204, število vseh napadov: 133:83, število nevarnih napadov: 62:46, posest žoge (v odstotkih): 61:39.