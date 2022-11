Novinarske nagrade: Med prejemniki naši Ervin Hladnik - Milharčič, Jaka Gasar in Erik Nik Neubauer

Društvo novinarjev Slovenije je danes podelilo letošnje novinarske nagrade čuvaj/watchdog. Med nagrajenci so trije dnevnikovci. Ervin Hladnik - Milharčič je prejel nagrado za izstopajoči dosežek. Na dan, ko se je začela vojna v Ukrajini, je bil natanko tam, kjer jo je bilo treba pričakati. V Kijevu. Za najboljšo reportažo je za serijo fotografij s požara na Krasu (na fotografiji) nagrado prejel fotoreporter Jaka Gasar, ki je, kot meni komisija, znal zgostiti čas ter na poetičen in duhovit način pripovedovati o ognju. Ker zgodbe prek fotografije pripoveduje po svoje – grobo, surovo in neprizanesljivo, je pohvalo porote prejel tudi fotoreporter Nik Erik Neubauer.