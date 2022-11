Moza bint Naser je vse pozdravila prek instagrama. »Prišel je čas. Dobrodošli v Katarju in srečno vsem,« je zapisala pod fotografijami, na katerih je z možem in otroki. Moza bint Naser, ki je tudi soustanoviteljica in predsednica katarske fundacije, se je s šejkom Hamadom poročila leta 1977, pogosto pa jo imenujejo kraljica stila. Leta 2015 je bila razglašena za eno najbolje oblečenih žensk na svetu. Rodila se je leta 1959, njen oče pa je bil v času vladavine Kalife bin Hamada bin Abdulaha Al Tanija ugleden katarski poslovnež in vodja opozicije. Znana je po svojem delu na področjih zdravstva in izobraževanja, leta 1995 pa je ustanovila fundacijo za izobraževanje, znanost in razvoj skupnosti. Prejela je tudi številne mednarodne nagrade in priznanja.

»Nocoj smo slavili svet z močjo nogometa. Ne bi mogla biti bolj ponosna na našega voditelja in celotno družino, moške in ženske, ki so dan in noč delali za ta trenutek. Dvanajst let so Katar nepravično napadali – iz nekega razloga so ti kritiki verjeli, da arabski oziroma muslimanski narod ni sposoben gostiti takšnega turnirja. Nocoj smo letvico postavili visoko in La'eeb (maskota prvenstva v Katarju, op. p.) vas je pripravljen popeljati na potovanje vašega življenja. Pripravljeni smo pozdraviti vse tiste, ki so že tukaj, in tiste, ki bodo še prispeli v prihodnjih tednih,« je na instagramu medtem zapisala Al Majasa bint Hamad, sestra šejka Tamima in Mozina hči.