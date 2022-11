Igralec je bil prepričan, da prihaja le spoznat Kate Winslet, a je Cameron zanj pripravil scenarij in prižgal kamero. »Ni vedel, da ga bomo testirali. Mislil je, da gre za še eno srečanje, na katerem se bo srečal s Kate. Rekel sem mu, da bova šla v sosednjo sobo, prebrala nekaj vrstic in posnela. In rekel je: 'Oh, jaz ne berem.' Stisnil sem mu roko in se mu zahvalil, da je prišel,« je dejal Cameron. »Čakaj, čakaj, čakaj. Če ne bom bral, ne bom dobil vloge? Kar tako?« je DiCaprio vprašal režiserja, na kar je režiser odgovoril: »O ja. To je ogromen film, ki mi bo vzel dve leti življenja, ti pa boš šel delat pet drugih stvari, medtem ko bom jaz delal postprodukcijo. Torej si ne bom pokvaril življenja z napačno odločitvijo. Torej: ali bereš ali pa ne dobiš vloge.«

DiCaprio je nerad privolil v branje, ​Titanik pa je bil posnet leta 1997 in je bil dolgo časa najbolj dobičkonosen film vseh časov. Poleg tega, da DiCaprio v njem skoraj ni zaigral, je z oskarjem nagrajeni režiser razkril tudi, da je vlogo Rose sprva želel dati igralki Gwyneth Paltrow.