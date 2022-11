VAR in novi red

Ko so v nogometu uvedli VAR, so navdušenci nad njim trdili, da bo to bistveno spremenilo razmere, sumnjičavci smo morali biti pa tiho. A dočakali smo priložnost. Trenutno svetovno prvenstvo kaže, da sodniki lahko s svojimi napačnimi odločitvami še vedno bistveno in krivično vplivajo na igro, samo odločiti se morajo, da ne bodo šli pogledati posnetka. Oziroma nekdo iz kontrolne sobe jim mora sporočiti, da za to ni potrebe. Kar je pa vendarle bistvena razlika oziroma prehod v nove dimenzije besnenja in hkratnega pristajanja na novo realnost. V pred VAR časih, se je seveda dalo sumnjičiti sodnika, da je podkupljen, slep, neumen, zlonameren, sovražen, navijaški in kar je še ostalih podobnih pridevnikov. Ko danes sodnik dosodi škodljivo odločitev, obenem je pa ne gre preveriti na VAR, pa sumnjičenje dobi širšo dimenzijo. Da se utemeljeno sumiti na zaroto, v katero so vpleteni ljudje iz ozadja, iz kontrolne sobe, ki so pa hipotetično lahko povezani še s kom. Očitno gre pri novem redu za to, da tako imenovano globoko zaledje niti ne prikriva več svojega obstoja, od sledbeništva pa zahteva, da to sprejme kot novo realnost. V nogometu, kot širše.