Če košarkarji Cedevite Olimpije v evropskem pokalu v petih krogih še niso dosegli zmage, je drugače v ligi ABA. Tudi v regionalnem tekmovanju ne blestijo pretirano, a v njem vidijo možnost za celjenje evropskih ran. V 8. krogu prihaja v Tivoli premagljiv, a v letošnji sezoni izredno nevaren Zadar s prvim strelcem tekmovanja Luko Božićem, ki v povprečju dosega kar po 30,3 točke na tekmo.

Agonija s poškodbami gre pri Olimpiji h koncu, a bo moral Jurica Golemac to pot še vedno stisniti zobe in poskušati do zmage priti z zelo okrnjeno zasedbo. Že naslednji konec tedna proti Ciboni naj bi bili po besedah direktorja Davorja Užbinca na voljo Zoran Dragić, Karlo Matković in Lovro Gnjidić. »Čeprav smo imeli reprezentančni premor, igralce, ki so na voljo, počasi zdeluje utrujenost, saj so res zelo obremenjeni. Nato odločitve v ključnih trenutkih niso prave, roke pa pri metih niso mirne. Ob tem nas je kar malo strah, saj je zaradi obremenjenosti teh sedem ali osem igralcev v večji nevarnosti za poškodbe. Nazadnje smo tako izgubili Radovanovića. S trenutnim stanjem se zelo težko sprijaznim, saj smo imeli visoke cilje. Zagotovo pa ne obupujemo in bomo trdo delali še naprej. Moramo se čim hitreje pobrati in ujeti smernice, ki smo si jih zadali pred sezono,« pravi trener Olimpije Jurica Golemac, ki je zadovoljen s pristopom in delovno vnemo igralcev, ki jih ima na voljo. »Težko jim je, a nihče ne povzroča težav. V nobenem trenutku ne odnehajo in dobro trenirajo. Tisti, ki so bili bolni, imajo vse več energije in igrajo z več avtoritete. Po porazih je logično, da sklonijo glave, ker vedo, da bi te tekme lahko dobivali, a ne bomo obupavali.«

Zadar v letošnji sezoni igra izjemno predvsem v napadu, saj so s 93 povprečno doseženimi točkami najbolj učinkovita ekipa lige ABA. Od štirih zmag, ki so jih do zdaj zbrali, je bila najbolj šokantna v Beogradu, ko so spravili na kolena Crveno zvezdo. V zadnjem krogu so že imeli dobljeno tekmo proti Budućnosti, a senzacionalno v zadnji minuti zapravili kar osem točk prednosti. »Za nas bo to izredno pomembna tekma proti neugodnemu nasprotniku. Zadar igra letos odlično, zelo enostavno, hitro, fizično in pametno košarko. Trener Danijel Jusup opravlja izjemen posel. Igralci igrajo drug za drugega in ves čas vedo, kaj so njihove naloge. Ne glede na težko situacijo nimamo pravice do spodrsljaja, kar pomeni, da moramo storiti prav vse, da pridemo do zmage,« je jasen Golemac. Da jih čaka vse prej kot lahko delo, se dobro zaveda tudi košarkar Olimpije Josh Adams. »Vemo, da je Zadar napadalno izredno nevaren. Njihovi igralci se ves čas gibajo, kar je za nasprotnikove obrambe izredno neugodno. Kljub temu imamo samo en cilj, to je nova zmaga v ligi ABA.«

Liga ABA, 8. krog, danes ob 17. uri: Borac – Mornar, ob 19. uri: Budućnost – Cibona, ob 21. uri: Olimpija – Zadar, jutri ob 19. uri: FMP – Igokea, ob 21. uri: MZT – Mega, ponedeljek ob 18. uri: Split – S. centar, ob 20. uri: C. zvezda – Partizan.