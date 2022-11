A ne glede na vse še ni razloga za evforijo. Aprilske državnozborske volitve, kjer je levoliberalni blok na čelu z Golobom ponižal in kaznoval Janšo po njegovi samodržni vladavini v drugi polovici prejšnje legislature, pa prepričljiva zmaga kandidatke levoliberalnega bloka na predsedniških volitvah, pa pogreb Janševe politike na lokalnih volitvah v urbanih okoljih – vse skupaj bo malo vredno, če se ne bo potrdilo z jasno izraženo ljudsko voljo na referendumih. Vsi trije referendumi so pomembni, a ključen je vendarle referendum o RTV. Dobro, precejšnja verjetnost je, da bo udeležba naveličanih volivcev in volivk na četrto volilno nedeljo od prvega kroga predsedniških volitev tako nizka, da pobudniki ne bodo dosegli potrebnega števila glasov proti. A resnični poraz Janše in janšizma bi bil (bo?), če se večina izreče za zakone, ki so dani v presojo ljudstvu. To bi bilo sporočilo, ki bi začelo načenjati tudi razmeroma kompaktno in odporno Janševo volilno telo. Mladina