Cvetober klenih mož nikoli več

V četrtek se je ob koncu še enega od neštetih jesenskih TV-soočenj Erika Žnidaršič v Tarči poslovila z besedami, da je za nami še eno bizarno soočenje. Ja, Erika, res je bilo bizarno. In bizarno je vse skupaj na ekranih že lep čas. Ne le to jesen, ne le zadnji dve leti, ne le zadnjih pet let. Temveč od trenutka, ko ste začeli v studio vleči bedake. Bedake, ki so vam uravnoteževali pogovore. Bedake, ki so bili nerazgledani, sovražni in verski fanatiki ene politike. Bizarnost je z leti tako postala nekaj samoumevnega. Eni smo zamahovali z roko, drugi so se izživljali s komentarji, tretji pa so radi ob šankih govorili, ali si videl, kako ga je razbil, pohodil, uničil kot kanto pira.