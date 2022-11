Saj se še spominjate, kajne? Mnogo jih je bilo, ki so v tistih časih kot zvesti vojščaki strumno stali ob boku velikega vojskovodje. Pa smo se spomnili na mnoge izmed njih. Kje so zdaj razni zdravci, brankoti, gregorji, aleksandre in drugi, ki so jim politični komentatorji že zdavnaj napovedali, da jih bo veliki vojskovodja izkoristil, uporabil in – izpljunil. Verjetno so to vedeli tudi sami. Ampak, saj veste, kako gre. Volja je bila močna, meso pa šibko.