Politično bolj uravnotežen drugi dom demokracije

V ozadju lokalnih in predsedniških volitev so se razpletle tudi volitve v državni svet, v katerem so zastopani predstavniki lokalnih in funkcionalnih interesov. Prva ocena je, da je sestava DS politično veliko bolj uravnotežena kot v minulem mandatu. Med imeni izstopa Jožef Školč, nekdanji predsednik državnega zbora.