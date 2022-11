Potem ko je javnost nekajkrat opozorila, da veliko mest v Evropi letos pri praznični razsvetljavi varčuje, Ljubljana pa ne, so se na Mestni občini Ljubljana (MOL) vendarle odločili, da bodo nekoliko zmanjšali osvetljenost na javnih prometnih površinah in s tem znižali porabo električne energije. Z energijo bodo varčevali tudi tako, da bodo v določenem delu dneva in tam, kjer bo to mogoče, ugasnili novoletne lučke. Praznično okrasitev so torej prilagodili tako, da bodo na izbranih lokacijah čez dan izklopili praznično okrasitev, in sicer na območju Ciril-Metodovega trga, Stritarjeve ulice, na delih Petkovškovega nabrežja ter Trubarjeve, Miklošičeve, Čopove in Wolfove ulice. »Ocenjujemo, da skupna dolžina luči na teh lokacijah zajema 15 kilometrov LED-svetilk, in z njihovim ugašanjem bomo prihranili okoli 40 odstotkov električne energije, saj bo osvetlitev delovala 10, in ne 24 ur na dan kot v preteklih letih,« so zapisali na občini. Poleg tega bodo prepolovili število delujočih cestnih svetilk na delu Slovenske ceste in izklopili nekaj svetilk na ulicah Pod Trančo, na Stritarjevi, Trubarjevi in Wolfovi ulici ter na Miklošičevi cesti, s tem pa bodo po navedbah občine v eni noči prihranili toliko, kot je dnevna poraba petih gospodinjstev.

Kljub nekoliko manjši osvetlitvi pa MOL napoveduje prešerno decembrsko razpoloženje. Na Bregu, Cankarjevem nabrežju, Kongresnem trgu, Prešernovem trgu, Gallusovem nabrežju, Petkovškovem nabrežju, Stritarjevi ulici in križišču Wolfove ulice ter Kongresnega trga bo stalo 39 sejemskih hišk z darilnim programom in gostinsko ponudbo. Poleg vseh že tradicionalnih okrasitev in dogajanja je letos v mestu tudi nekaj novosti. Nekoliko drugačna je okrasitev, ki letos nosi naslov Splošni um/duh skupnosti in je delo Urbana Modica. Poleg mestnega središča so okrašeni tudi Jakopičevo sprehajališče, Trubarjeva ulica in Plečnikove arkade na osrednji tržnici. Nekaj novosti je tudi pri dogajanju, saj bo otroke razveselila Ledena kraljica, ki se bo sprehajala po mestnih ulicah. Letos bodo prav tako ponovno potekali Miklavžev sprevod in pet sprevodov Dedka mraza, na Gornjem trgu pa si bomo na festivalu Ana Mraz lahko ogledali predstave uličnih gledališč.

Malce drugačna bo tudi gostinska ponudba. Na Pogačarjevem trgu so za gostinski del postavili velik šotor, tako da bo ponudba na voljo tudi v primeru slabega vremena. Na Trgu francoske revolucije bo od 25. novembra do 17. decembra postavljena praznična vasica, kjer bodo ponujali vrhunsko kulinariko. Za uvod se bodo tam predstavile ekipe restavracij Breg, Grič, Nonbiri Sushi in Hiša Polonka.