V zimski idili v Ruki je Brecl, edini slovenski predstavnik, zelo dobro začel prvo tekmo nove sezone. S 126 metri je po skakalnem delu preizkušnje zasedal 23. mesto med 51 tekmovalci, njegov zaostanek za vodilnim Japoncem Ryoto Yamamotom je znašal dve minuti in 32 sekund.

Po petkilometrskem teku je pet mest izgubil, a vseeno ostal med najboljših 30. "Skok je bil dober. Že na treningu sem pokazal, da lahko skočim okrog dvajseterice, to mi je uspelo tudi na tekmi. Na teku pa sem poizkušal zadržati uvrstitev med dobitniki točk in mi je tudi uspelo. Skoraj sem sicer padel, a mest zato nisem izgubil, tako da nič hudega. Upam, da bo tako šlo še naprej," je bil po tekmi zadovoljen Brecl, ki je za zmagovalcem, Nemcem Julianom Schmidom zaostal dve minuti in 43 sekund.

Drugo mesto je zasedel vodilni po skokih Japonec Yamamoto, tretje pa Norvežan Jens Luraas Oftebrö. Jarl Magnus Riiber, vladar zadnjih sezon svetovnega pokala, je bil šele 14.

V soboto in nedeljo bosta v Ruki na sporedu preizkušnji z desetkilometrskim tekom.