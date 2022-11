Quo vadis, Slovenec?

Zaslepljen z levičarsko, kolesarsko, LGBT-jevsko, postitovsko, novokučanovsko, liberalno protidomoljubno propagando sem šele ob nastopu nekaterih govorcev ob nedavni interpelaciji notranje ministrice Bobnarjeve ugotovil, da temu našemu ljubemu narodu bije zadnja ura. Ko sem prebral še nekaj zapisov na temo izginjanja Slovencev in slovenstva pod begunskim cunamijem zaradi vladnega podiranja žične ograje na Kolpi, sem spoznal, na robu kakšnega prepada stojimo. Edina, ki nevednemu občestvu priobči poglobljene in na neizpodbitnih dejstvih temelječe ugotovitve o Slovencu kot ogroženi in izginjajoči vrsti, je resnici in demokraciji in svobodni besedi predana znanstveno-politična revija Demokracija.