Namen mojega prispevka je iz naslova jasen in sem carino – zvezno, ki je prihajala iz Beograda – omenil samo enkrat. Zato vas moram opozoriti, da z vaše strani ni korektno, ko navajate, da sem »zapisal, da morata zvezna carina in policija zavzeti vse mejne prehode v Sloveniji«. Tega jaz v svojem prispevku nisem zapisal tako. Zapisal sem, da je zvezni izvršni svet Jugoslavije sprejel odločitev, da morata zvezna milica in carina zavzeti vse mejne prehode v Sloveniji z Madžarsko, Avstrijo in Italijo ter tako zavarovati zunanje meje Jugoslavije. Ob tem sem še omenil, da je zvezni izvršni svet Jugoslavije zavezal jugoslovansko armado, da mora zvezni milici in carini ponuditi vso pomoč pri zavarovanju za njih še vedno jugoslovanske meje. Iz mojega zapisa je zelo jasno, da sta v Slovenijo prihajali zvezna milica in zvezna carina iz Beograda. In ničesar drugega o carini nisem napisal, torej dva stavka, kjer je omenjena zvezna carina (zvezna milica in carina).

Zato se sprašujem, kje ste v mojem pisanju našli, kar ste zapisali, da »zvezna vojska in policija torej 26. junija 1991 nista šli v Slovenijo pomagat zvezni carini, kot navaja avtor članka«. Vi moja stavka obračate na različne načine ter namesto zvezne milice omenjate zvezno policijo, ko omenjate, da sem zapisal, da sta zvezna vojska in policija prišli pomagat zvezni carini. Tega nisem zapisal. Zvezni cariniki iz Beograda so prišli v Slovenijo vzpostavljat zvezni carinski režim, ki ga slovenska carina ni izvajala, kar pa jim ni uspelo. Moram vam povedati, da zelo dobro poznam to, kar je v času osamosvojitvenih procesov počela carina v Sloveniji, ki je bila slovenska. V tistem času sem bil kar nekajkrat v stiku z direktorjem slovenske carine in enim od njegovih najožjih sodelavcev. Zato me preseneča vaše pisanje, ko obračate moje besede. Poveste, da je bila carina 25. junija 1991 že povsem slovenska in da je bila na vseh mejnih prehodih tudi slovenska zastava, s čimer se strinjam, ne poveste pa, kdo je zastave izobešal 25. in tudi še 26. junija.

Tudi vaše pisanje, da so slovenski cariniki in policisti (takrat miličniki) 8. oktobra 1991 zavzeli mejne prehode s Hrvaško in da je to pika na i k popolni suverenosti, ne drži. Mogoče bi bilo bolje, če bi zapisali, da so ponovno vzpostavili mejne prehode. Mejni prehodi s Hrvaško so bili namreč vzpostavljeni takoj ob razglasitvi samostojnosti in državnosti, vendar je šest prehodov jugoslovanska armada razbila in uničila, dva pa sta bila nedotaknjena. Vedeti pa je treba, da dan suverenosti praznujemo 25. oktobra 1991, ko je zadnji vojak takrat že sovražne jugoslovanske armade zapustil Slovenijo. Kar zadeva mejo s Hrvaško, pa vas moram seznaniti, da smo imeli v milici pod mojim vodstvom že aprila 1990, pred imenovanjem nove demokratično izvoljene vlade, izdelan projekt zavarovanja »državne meje« s Hrvaško in določene mejne prehode, ki so bili v letu 1991 tudi vzpostavljeni.

V zaključku navajate: »Upam, da je razlog za posredovanje zvezne vojske popolnoma jasen in dilema o tem, ali so šli pomagat carinikom ali pa ponovno zavzet že izgubljeno, odpravljena. Carina 26. junija 1991 ni bila slovenska le pravno, ampak tudi dejansko, in dejanska oblast je bistvo suverenosti. Upam tudi, da bo odslej to vedno jasno zapisano.«

Spoštovani gospod Alojzij Zupančič, še enkrat vam moram povedati, da namen mojega prispevka ni bil pisati o carini. In slovenske carine nisem omenil nikjer. Če pa ste svoj prispevek lahko napisali samo na tak način, da ste spreobračali moje besede, tudi prav. Pri navajanju nekaterih datumov in dejstev pa bi morali kljub temu biti bolj natančni.

Izr. prof. dr. TOMAŽ ČAS