Künstler Riesling Rheingau Hölle GG 2021

Nemška vina so visoko na Sucklingovih lestvicah, letos sta se med najboljših deset uvrstila Künstler in Dönnhoff, oba z renskimi rizlingi. Za nekatere so visoke uvrstitve nemških in avstrijskih vin presenečenje, za tiste, ki poznajo slog, ki ga ljubijo Sucklingovi pokuševalci, pa niti ne. Velja, da je rizling vino za prave moderne moške, ki jih zanimajo suha vina z vonjem marelice. Kot tako so namreč opisali Künstlerjevo vino ekološke pridelave iz leta 2021 (v trgovinah po 15 evrov). Spijte ga ali pa ga hranite v kleti, pravijo za alkoholno pijačo, ki naj bi se po pognala po brbončicah kot raketa, ki leti proti zunanjemu sončnemu sistemu. No ja, poglejmo si raje vinsko klet, ki jo vodita Monika in Gunter Künstler. Kmetija v Rheingavu je stara 370 let, zdaj najpomembnejši del v Hochheimu so odprli leta 1965 in se v zadnjih letih iz centra preselili na obrobje tega mesta. Ob družini je v podjetju redno zaposlenih še 20 delavcev, ki skupaj na 50 hektarjih pridelajo 350.000 litrov vina. Večinoma gre za renski rizling (80 odstotkov), sledi modri pinot, ki ga imajo kakih 15 odstotkov.