Za cesarjevo vojsko zategadelj ni bilo nič nenavadnega, če so posamezne enote sestavljali pretežno slovenski vojaki in je bil v njih tudi pogovorni ter poveljujoči jezik slovenski, na kar v poznejših vojskah kraljeve ali Titove Jugoslavije ni bilo mogoče pomisliti. Najbolj znana slovenska polka sta bila sta bila 17. pehotni polk, imenovan »kranjski Janezi«, ter 87. pehotni polk, sestavljen iz kar 84 odstotkov Slovencev. Tudi v kraljevino SHS smo konec leta 1918 Slovenci vstopili s svojo narodno vojsko, vendar samo do januarja 1919, ko je bila ta priključena jugoslovanski, v kateri se je kmalu začela izvajati popolna centralizacija. Jezik poveljevanja je postal srbski, večino najvišjih poveljujočih mest so zasedali srbski častniki, ki so na slovenske z izkušnjami iz avstrijske vojske gledali zviška. Značilnost poveljujočega kadra jugoslovanske vojske je bila tudi vsakdanje nasilno in ponižujoče ravnanje z vojaki, zaradi česar je leta 1919 prišlo do več uporov slovenskih vojakov in častnikov. Toda krute metode discipliniranja vojakov so se izvajale tudi v cesarski vojski, kar je botrovalo velikemu številu samomorov. V ptujskem 15. bataljonu se je samo v prvi polovici leta 1912 za ta korak odločilo kar šest vojakov.

Trpinčenje vojakov

Iz Gorice nam poročajo: Dne 16. m. m. okoli 4. popoldne smo imeli v Gorici priliko videti, kako surovo utegne ravnati z vojakom častnik. Za topničarsko vojašnico se je vežbal oddelek dragoncev 5. polka pod poveljstvom nadporočnika Biestigerja. Med njimi je bil dragonec s težko čelado na glavi. Te vrste kazen v Gorici posebno radi uporabijo in mučijo ubogega vojaka s čelado težko pet kilogramov, ves ljubi dan ob žgoči solnčni pripeki; v Gorici je ta kazen naravnost neznosna, ker je že spomladi precej vroče. Zaradi velike vročine so vojaške oblasti dovolile vojakom opravljati službo v čepici. Gorje pa vojaku, ki se je količkaj pregrešil! Zgodi se mu kakor omenjenemu dragoncu (…)

Zarja, 14. maja 1912

Ustrelil se je

včeraj opoldne prostak 17. pešpolka Kelbl in sicer v levo stran prsi. Prepeljali so ga v garnizijsko bolnico, kjer je ob pol 4. popoldne umrl. Kakor se je proti tovarišem izrazil v bolnici, ga je gnal v smrt strah pred kaznijo, ker je v nedeljo zvečer izostal čez 9. uro zunaj.

Dan, 4. junija 1912

Samomori v avstrijski armadi

Statistična centralna komisija je izdelala statistiko samomorov na Avstrijskem, v kateri je nad vse zanimivo poglavje o vojaških samomorih. V Avstriji je največje število vojaških samomorov med vsemi evropskimi državami. Referent dr. Hans Kuttelwascher, ki je izdelal to statistiko, pravi z ozirom na tako visoko število vojaških samomorov: Naravnost zagonetno je dejstvo, da izkazuje Avstrija najvišje število vojaških samomorov, medtem ko jo splošno število samomorov postavlja nekako v sredo drugih držav. (…)

Nasproti številu splošnih samomorov je število vojaških samomorov 15krat večje.

Zarja, 17. julija 1912

Wild-West v Mariboru

V soboto dopoldne se je dogodil v gostilni »pri klavnici« incident, o katerem bi človek mislil, da je bil mogoč samo v srednjem veku, ko je še gospodovala razdivjana soldateska, v sedanjem veku bi se pa lahko dogodil samo še v Makedoniji, kjer pa niti albanski kačaki ne uprizarjajo takih divjaštev, kakor ga je napravil v Mariboru oficir SHS vojske. (…) V gostilni so grobo zahtevali vina, potem pa se je g. Zagorski podal na rekognosciranje, da bi dobil kje kakega znanca. In res je dobil v drugi sobi gospoda Zmazeka, knjigovodjo tvrdke Predovič, ki se je na večkratno povabilo udal ter sedel v njegovo družbo. Oficirju pa to najbrž ni bilo prav, pa je začel brez povoda iskati prepira z g. Zmazekom. V prepiranju mu je dejal, da ni vreden niti dva dinarja, nakar je gospod Zmazek odvrnil, da on še toliko ni vreden. To je bilo poručniku dovolj, zgrabil je sabljo, katero je imela skupaj z ešarpo dosedaj pripasano gospa Zagorska, ter hotel g. Zmazeka udariti. Ta je pobegnil v drugo sobo ter se vsedel med mesarske pomočnike. Sedaj se je cela družba z oficirjem vred dvignila ter odšla iz gostilne. Vsi so se oddahnili, toda še prezgodaj. Kajti črez par minut se je pojavil pred gostilno poručnik s tremi vojaki, po katere je šel na stražnico pri mostu, katerega vojaki stražijo. Z golo sabljo v eni in samokresom v drugi roki je jurišal na čelu vojakov v gostilniško sobo, kjer je sedel gospod Zmazek. Psujoč mu mater ter vse svetnike je zamahnil z vso silo s sabljo proti njemu in da se ni g. Zmazek spretno umaknil, bi mu bil udarec gotovo razklal črepinjo, tako pa se je sablja zasekala v mizo za prsi globoko. (…)

Straža, 12.novembra 1923

Psovanje v naši armadi

V naši takozvani narodni armadi se psuje toliko in na tako grd način, da bi človek mislil, da se to ostudno psovanje v vojski naravnost goji. Vse vprek od najvišjega oficirskega čina pa doli do zadnjega kaplara rabi napram podrejenemu psovko, kakršnih pri nas preje nikdar niti slišali nismo, kaj šele, da bi si jih upal kdo izgovarjati. Ob vsaki še tako malenkostni priliki opsujejo gospodje in negospodje vsakemu nižjemu ali podrejenemu vse sorodstvo od matere pa tja do najoddaljnejšega sorodnika. Njihove psovke se ne ustavijo niti ob grobu matere ali očeta. Našim vojakom, kateri teh balkanskih manir niso navajeni, zardijo od sramu lica, ko jih njihovi predstojniki ali pa sploh višji obkladajo z najgršimi izrazi, kar jih sploh človeški jezik more izustiti. »Schwein« kakšnega kaprola v bivši avstro-ogrski armadi je bil naravnost kompliment napram psovkam, kakršne so v naši armadi danes v rabi. To početje je škandal in to tem večji, ker se v tem oziru ravno visoko stoječe osebe med seboj takorekoč kosajo v čim ostudnejšem psovanju. Zahtevamo od vojnega ministra, da temu kulturnemu škandalu napravi nemudoma konec. Ako že moremo s svojimi žulji vzdržavati veliko armado, zahtevamo najodločneje, da naši sinovi pri vojakih ne posirovijo. Očete in matere naših slovenskih sinov ne pustimo še nadalje žaliti tudi ne od srbskega oficirstva. (…)

Slovenec, 18. novembra 1923

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib