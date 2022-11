Mesto kot podjetje

Sodobna mesta se prilagajajo in spreminjajo. Procesi globalizacije, prostega trga in svobodne gospodarske pobude vodijo k vse večji tekmovalnosti med mesti pri pridobivanju energetskih, finančnih in človeških virov. Zaradi tega se tudi načini upravljanja mest spreminjajo, od izvajanja oblastnih funkcij k bolj učinkovitemu nudenju javnih storitev in usmerjanju dejavnosti, ki gospodarski in družbeni razvoj povezujejo z varovanjem okolja.