#intervju Tomaž Grušovnik​, filozof: Ponavlja se nam zgodnji srednji vek. Izgubljamo pismenost.

Filozof dr. Tomaž Grušovnik na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem poučuje etiko in predmete, povezane s filozofijo vzgoje in izobraževanja, hkrati se je v svojem pisanju lotil filozofskega soočenja z nekaterimi družbenimi problemi, ki pestijo naš čas. Med njegovimi deli najdemo knjigo o hoteni nevednosti in zbirki esejev o življenju v času epidemije covida-19 ter o teorijah zarot Midva ne bova rešila sveta. Slednja je bila tudi nominirana za Rožančevo nagrado.