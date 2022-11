Predsednik republike se je odločil predlagati Marka Pahorja za viceguvernerja po presoji kandidatur, prispelih na javni poziv in po opravljenih posvetovanjih z vodji poslanskih skupin v DZ. Iz dosedanjih pogovorov je mogoče sklepati, da uživa zadostno podporo za izvolitev, so sporočili iz urada predsednika republike.

Kot so dodali, je Pahor po predsednikovi oceni zaradi svojega strokovnega znanja in dolgoletnih izkušenj tako v domačem kot mednarodnem okolju primeren kandidat za predlagano mesto. Na septembra objavljeni poziv za zbiranje predlogov za viceguvernerja je sicer prispelo pet predlogov.

Pred odločanjem v DZ se bo izbrani kandidat za viceguvernerja predstavil na javni predstavitvi v predsedniški palači. Ta bo predvidoma v ponedeljek, 5. decembra.

V svetu Banke Slovenije so sedaj poleg guvernerja Boštjana Vasleta in Bradeška še namestnica guvernerja Tina Žumer ter viceguvernerja Milan Martin Cvikl in Primož Dolenc.