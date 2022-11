40 let Thrillerja: Glasbena skrinjica groze

Po svoje je o albumu Thriller Michaela Jacksona lahko pisati. V celotnem besedilu bi se lahko ukvarjali samo s številkami, rekordi in nagradami, celo pretiravanja so povsem vzdržna in v ničemer ne izstopajo ali kvarijo njegove podobe. Nihče jih ne bi vzel za zlo. Hvalnice na njegov račun so samo v nekaj letih postale enakovredne klišeju filma Državljan Kane v filmskem svetu.