Pripoved domobranske kasarne

Sredi ljubljane stoji samo še sprednji zid najbolj monumentalnega dela Domobranske vojašnice na Roški cesti v Ljubljani. Stara avstro-ogrska zgradba se niti takrat, ko jo podirajo, ne more upreti temu, da ne bi bila veličastna in vsaj ponoči nekoliko grozeča. Njena fasada je območje duhov in vampirjev. Napol podrta je še vedno videti kot kasarna.