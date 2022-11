Manjšine in (med)etnični odnosi: Pozabljeni in nerazumljeni

Prejšnji teden so v Sloveniji in med pripadniki slovenske manjšine v Avstriji precej pozornosti pritegnile izjave novoizvoljene predsednice (dr.) Nataše Pirc Musar o pravicah in varstvu slovenske manjšine in njenih pripadnikov za avstrijsko radiotelevizijo (ÖRF). Ko je ocenila, da so slovensko-avstrijski odnosi dobri, pogosto in na številnih področjih celo zgledni, je razburjenje (še posebej v Narodnem svetu koroških Slovencev) povzročila njena izjava, da so pravice slovenske manjšine v Avstriji zgledno urejene in da »ni praktično nobenih težav«.