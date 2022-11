Jezik je ​kot obleka, prilagojen priložnosti

»S familijo sleš frendi smo šli na piknik,« se je pohvalila soseda, ki je pred kratkim slavila petdeset let. »Malo smo jedli, pili, đuskali …, potem smo se pa splital v dve skupini in smo se šli bir pong.« »Top šit!« je ocenil prijatelj in navzočim ponudil mini krofke z bencinske črpalke, ki so se dičili z imenom Pop Dots, medtem ko je nekdo drug razlagal peripetije z novo elektronsko napravo in pristavil, da ni šlo drugače, na koncu si je z neta snel manual v angleščini.