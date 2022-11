Kako otrokom povedati za Katar?

Eden mojih prvih nogometnih spominov je spomin na finalno tekmo svetovnega prvenstva v Mehiki leta 1986. Bil sem star šest let, navijal sem za Maradono in bil sem neizmerno vesel, ko je Jorge Burruchaga po njegovi podaji zabil tretji gol za zmago Argentine. Pravzaprav je spomin na ta gol, poleg neke gneče v šestnajstmetrskem prostoru pred golom Argentine – iz katere je, predvidevam, padel gol Nemcev za izenačenje – edini spomin, ki mi je od takrat ostal. Bežno se spomnim le še tega, da sem nekega dne po prihodu iz vrtca po televiziji gledal tekmo Maroko – Brazilija. Ker je bilo svetovno prvenstvo in so bile po televiziji cel dan nogometne tekme in je moralo biti tudi šestletniku jasno, da se dogaja nekaj zelo posebnega in zelo velikega.