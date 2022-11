Orbanove reforme kralja na Betajnovi

Ko je ta teden madžarski premier Viktor Orban še enkrat razburil z nošenjem šala velike Madžarske, so se nanj zgrnili ogorčeni odzivi madžarskih sosed. Nekatere so zaradi simboličnega posega najvišjega madžarskega političnega predstavnika v nedotakljivost pol ducata državnih meja na zagovor poklicale madžarske veleposlanike, druge, denimo Slovenija, so se odločile diplomatski pogovor s predstavniki oblasti opraviti kar v Budimpešti. Še najbolj simpatična je bila gesta slovaškega premierja Hegerja, ki je Orbanu na srečanju višegrajske četverice izročil šal z natisnjenim zemljevidom Slovaške, češ da je opazil, da Orban nosi nekega starega.