Ta nesreča, v kateri je preživel zgolj oče, je Nicholsonovo tako zelo potrla, da se zaradi žalovanja dolgo časa ni vrnila v umetniške vode. Nato je sprejela odločitev, da premagovanje svojega žalovanja poveže z delom in da pomaga drugim ljudem prebroditi njihove življenjske izgube. Sprva je poskušala skozi svoja dela v galerijah spregovoriti o svojem žalovanju, a je med pandemijo covida ugotovila, da to niso najboljši kraji, kjer bi ljudje lahko neobremenjeno govorili o svojih življenjskih izgubah. Domislila se je bolj neformalnega kraja, kjer bi lahko ljudje poklepetali o svojih travmah in žalovanju. S pomočjo zbiranja donatorskih sredstev po spletu je kupila sladoledni tovornjaček in s sladkimi kepicami ledene pregrehe potovala po britanskih mestih. Ljudje so se ob njenem tovornjačku ustavili na sladoledu, pogovoru o izgubah med pandemijo, lahko pa so prisluhnili tudi predavanjem ali se udeležili delavnic. Ker se je sladoledni tovornjaček izkazal kot velik uspeh, je letos svoj projekt nadgradila z barvitim premičnim sladolednim kioskom. Pred tedni je ta kiosk ob obletnici nesreče njene družina postavila v New Yorku. Kdor koli se je lahko oglasil na kepico sladoleda in si olajšal svojo dušo s pisanjem pisma ljudem, ki jih je izgubil, ali pa so vrteli glasbo, ki jih je spominjala na preminule bližnje. Po uspehih sladolednega tovornjačka in kioska se je Nicholsonova domislila, kako nadaljevati projekt spoprijemanja z žalovanjem. Na pot bo šla z majhno mobilno diskoteko, v kateri bodo ljudje s plesom odgnali svoje skrbi.