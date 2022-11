Cilj prvega zasedanja novega parlamenta v izgnanstvu je bil združiti rusko opozicijo in ponuditi politično alternativo sedanji oblasti v Moskvi. Ponomarev opisuje Putinovo Rusijo kot avtokratsko državo, v njej pa naj bi delovala tudi podzemna uporniška skupina Narodna republikanska vojska, ki je prevzela odgovornost za podstavljeno bombo v avtu Darje Dugine, hčere Putinovega ideologa Aleksandra Dugina. O tem, ali ta uporniška skupina res obstaja, kakšna je njena moč in kakšna je vloga Ponomareva v njej, se mnenja strokovnjakov razlikujejo. Ponomarev, ki je svoj čas sodeloval tudi z rusko vlado – bil je direktor energetskega podjetja Jukos, pozneje pa je tudi sodeloval z Dmitrijem Medvedjevom – ima že tri leta ukrajinsko državljanstvo. Ob začetku vojne je ustanovil televizijsko postajo Februarsko jutro, kjer dajejo prostor ruskim politikom v izgnanstvu. Prepričan je, da po spremembi oblasti v Rusiji predstavniki tranzicijske vlade pozneje ne bi smeli nastopiti na rednih volitvah. K takšni obljubi se je pripravljen tudi sam zavezati. Na prvem zasedanju ruskega ljudskega kongresa so sodelujoči začrtali pot za naslednja srečanja in oblikovanje politične alternative sedanjemu ruskemu vodstvu. Ponomarev je optimist, da bo do padca Putinovega režima prišlo hitro. Prihodnost nove Rusije, pravi Ponomarev, je v demokraciji in sodelovanju z zahodnimi državami.