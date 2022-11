»Če rešim gozd, bom imela vse življenje čas preučevati ptice,« je razmišljala. S komaj kaj znanja portugalščine je prepričala lokalno skupnost, da ji je ta začela pomagati pri pogozdovanju. V Švici je ustanovila nevladno organizacijo, s katero je privabljala donatorska sredstva za pogozdovanje in tudi gradnjo šol v okolici gozda, kjer mlade poleg pomena pogozdovanja učijo še gozdarskih in hortikulturnih veščin, čebelarstva in kmetijstva. Kajti prepričana je bila, da morajo ljudje poskrbeti za naravo, prav tako pa je treba poskrbeti za ljudi. Od osemdesetih let prejšnjega stoletja je s pomočjo dobrega ducata najetih delavcev posadila različne vrste dreves v gozdu in poskrbela, da se je erozija tal ustavila. Biodiverziteta gozda, ki so ga brazilske oblasti medtem zaščitile kot narodni park, se je močno povečala. Pogozdovalni projekti ob vasi Quebrangulo so postali vzorčni model zaščite gozdov po vsej Braziliji. Studerjeva je s svojim delom priklicala v življenje še petnajst podobnih projektov v drugih delih države. Doslej so z njeno pomočjo v Braziliji zasadili osem milijonov dreves. Vseh teh dobrih štirideset let je Studerjeva ostala zvesta svoji ljubezni – preučevanju ptic. Še posebej je pa vesela, da se je stalež njene ptice, katere preučevanje jo je v mladosti pripeljalo v Brazilijo, močno povečal. Takrat so ocenjevali, da je v gozdu Pedra Talhada le še okoli 300 redkih črnih kosov, do danes se je njihovo število podeseterilo.