Že davno si je izbral svoje priljubljeno moštvo, za katero bo navijal, in seveda tudi igralca. Sebastian je navijač Argentine, iz njenega moštva pa se mu je najbolj prikupil Lionel Messi. Ko je oče njegovemu mlajšemu bratu podaril že tradicionalni zbirateljski nogometni album s sličicami, je tudi Sebastian hotel pomagati pri zbiranju in lepljenju sličic. »Želim napolniti album, želim napolniti album!« je dejal domačim, ko je brat začel zbirati sličice. Toda ker v albumu ni videl, kam naj nalepi dobljene sličice, se je oče domislil, kako lahko starejšemu sinu vendarle izpolni veliko željo. Svetoval mu je, naj album in sličice opremi z braillovo pisavo. Seveda je bil Sebastian takoj za to. S pomočjo staršev in brata je sličice nogometašev dajal v poseben brailllov pisalni stroj in na vsako dobljeno podobo igralcev natisnil njegovo ime, ki ga je lahko prebral s prstnimi blazinicami. Tudi za vsa moštva je na lepilni papir natisnil imena reprezentanc in jih s pomočjo domačih začel lepiti v album. Nato je lepljenje sličic šlo Sebastianu od rok kot za šalo. Toda Sebastian ni hotel te ideje za predelavo nogometnega albuma z braillovo pisavo obdržati zgolj zase. Z očetom sta navodila z videoposnetkom opremljanja albuma objavila na internetu, da bi bila dostopna tudi drugim nogometnim navdušencem in njihovim bližnjim. »Spremeniti se mora družba. Veliko ljudi govori o vključenosti, toda niso vključevalni,« je dejal Sebastian. V album zdaj z bratom že veselo lepita sličice nogometašev, do polnega pa jima zagotovo manjka še kakšna.