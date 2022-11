Stoltenberg je pozdravil odločitev Nemčije za krepitev zračne obrambe Poljske, vseeno pa je v luči poljskega predloga opozoril, da so vsi načrti za pošiljanje orožja Ukrajini nacionalne odločitve, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Hkrati je prepričan, da bi bila dobava sistemov patriot iz Nemčije v Ukrajino mogoča. »Natove zaveznice so Ukrajini že dobavile različne vrste naprednih sistemov zračne obrambe in tudi druge sisteme, kot je himars,« je nadaljeval.

Če bi bilo potrebno usposabljanje strokovnjakov za uporabo sistema patriot, pa meni, da bi to lahko potekalo v članicah Nata, s čimer bi se izognili napotitvi Natovega osebja v Ukrajino, kar bi tvegalo zaostritev razmer, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tudi poljski predsednik Andrzej Duda je danes izjavil, da se mora Nemčija odločiti, ali bodo sistemi zračne obrambe patriot nameščeni na poljskem ozemlju ali v Ukrajini.

»Z vojaškega vidika bi bilo za zaščito poljskega ozemlja najbolje, če bi bil sistem nameščen na ozemlju Ukrajine na določeni razdalji od poljske meje,« je dejal in pojasnil, da bi takrat lahko zračna obramba najbolj učinkovito zaščitila obe državi. »Toda odločitev o namestitvi je v pristojnosti države, ki ima ta sistem, torej nemške strani,« je še dodal.

Nemška obrambna ministrica Christine Lambrecht je bila sicer v četrtek zadržana do predloga in opozorila, da so sistemi zračne obrambe patriot del integrirane obrambe zavezništva in so posledično namenjeni uporabi na ozemlju Nata. Za njihovo namestitev na ozemlju države, ki ni članica Nata, pa je Berlin že načel pogovore z zavezništvom, je danes sporočila tiskovna predstavnica nemške vlade.

Prihodnji teden se bodo zunanji ministri članic Nata sestali v Bukarešti, kjer jih Stoltenberg namerava pozvati, naj okrepijo pomoč Ukrajini. »Najboljši način, da dosežemo mirno rešitev, je pomoč Ukrajini, zato bo Nato še naprej podpiral Ukrajino, dokler bo to potrebno,« je dejal.

Članice Nata so Ukrajini doslej poslale več milijard evrov vredne zaloge orožja, da bi ji pomagale v boju proti ruski invaziji. To vključuje tudi sodobne sisteme zračne obrambe, kot so sistemi Iris-T, ki ga je Kijevu zagotovila Nemčija kot del prizadevanj zahodnih držav za okrepitev zaščite Ukrajine pred ruskimi zračnimi napadi.

Protiraketne sisteme patriot pa je Berlin ponudil Varšavi po incidentu prejšnji teden, v katerem je raketa iz Ukrajine zadela poljsko vas Przewodow, ki leži okoli šest kilometrov od meje z Ukrajino, in ubila dva civilista.