Buležan, ki je vodenje podjetja prevzel v začetku avgusta, bo tako tudi z novim letom ostal član uprave, so sporočili iz Istrabenz Turizma, ki upravlja z nizom osrednjih hotelov v Portorožu in tamkajšnjim wellness centrom.

Imenovanje Semeje je naslednji korak v prenovi upravljanja turistične družbe, ki je v 100-odstotni lasti Družbe za upravljanje terjatev bank in bo tako z novim letom po prenehanju delovanja t. i. slabe banke prešla na Slovenski državni holding.

Istrabenz Turizem je bil mišljen tudi kot eden od sestavnih delov državnega turističnega holdinga, ki pa (še) ni zaživel, spomladi pa so se pojavile tudi neuradne informacije o poskusih prodaje podjetja. Omenjeni so bili madžarski interesenti, kar je v delu javnosti sprožilo nasprotovanje.

Trenutni predsednik uprave Buležan je avgusta na čelu družbe nasledil Nino Marin, menjava pa je sledila temu, ko je DUTB julija imenovala nove nadzornike. Namesto Iztoka Černoše, Saše Kovačiča, Nejca Vesela in Bora Šteblaja so bili v nadzorni svet imenovani Marko Cegnar, Samo Logar, Martina Bregant in Domen Trobec.

Novoimenovani prvi mož Aleš Semeja trenutno še vodi podjetje Adria Ankaran, ki upravlja z osrednjo turistično infrastrukturo v Ankaranu v okviru Resorta Adria.