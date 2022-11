»Rezultati analiz kažejo, da so vse izmerjene vrednosti celokupnih spojin v odvzetih vzorcih tal pod predpisano mejno vrednostjo, vsebnost kroma6+ pa pod mejo kvantitativne določitve. Izmerjene vrednosti celokupnega kroma so v mejah naravnega ozadja,« so danes sporočili z Arsa.

Vzorce so v sodelovanju z Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani odvzeli 18. novembra, kar je dan po tem, ko so bili prek medijev obveščeni o izpustu kromovih spojin iz Uniorja. Tam je že 26. oktobra zaradi okvare naprave za čiščenje odpadnih plinov ušla v zrak manjša koncentracija kromovega trioksida.

»Vzorčna mesta so bila izbrana v smeri, kjer se je glede na poškodbe avtomobilov predvideval negativen vpliv izpusta,« pojasnjujejo na agenciji.

Posledice izpusta so 26. oktobra opazili lastniki na približno 460 avtomobilih, ki so bili parkirani v smeri južno do vzhodno od izpusta.

Najbližje vzorčno mesto izpustu je bilo na travniku ob cerkvi. Ob Osnovni šoli Zreče so bila določena tri vzorčna mesta, in sicer eno na odbojkarskem igrišču, eno na južnem in eno na severnem delu zelenice ob šoli. Najbolj oddaljeno vzorčno mesto je bilo določeno na travniku med osnovno šolo in regulirano strugo reke Dravinje. Vzorce tal na travniku in zelenicah so odvzeli v dveh globinah, vzorec mivke pa v eni globini.

V odvzetih vzorcih so izvedli analize celokupne vsebnosti kovin (kadmij, baker, nikelj, svinec, cink, živo srebro, kobalt, molibden, arzen) in Cr6+.

»Mejna vrednost glede na uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh pomeni gostoto posamezne nevarne snovi v tleh, ki pomeni takšno obremenitev tal, da se zagotavljajo življenjske razmere za rastline in živali, in pri kateri so učinki ali vplivi na zdravje človeka in okolje še sprejemljivi,« so še pojasnili na Arsu.