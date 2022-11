Iran je bil ves čas bližje zmagi, med drugim je v drugem polčasu dvakrat zadel vratnico, imel lepše priložnosti ter ob koncu tudi igralca več po izključitvi vratarja Wayna Hennesseyja. V 98. in 111. minuti je tudi dosegel zmagovita zadetka prek Ruzbeha Češmija in Ramina Rezaeiana.

Tako je vpisal prvo zmago in si okrepil možnosti za zgodovinsko napredovanje v izločilne boje. Anemični Valižani pa so znova pokazali premalo, neprepričljiv remi proti ZDA in poraz z Iranom nista dobra popotnica za zadnji krog in obračun s sosedi Angleži čez štiri dni.

V prvem polčasu so bili malce konkretnejši Iranci, ki so imeli nekaj polpriložnosti, v 16. minuti pa so tudi dosegli gol prek Alija Golizadeha, a je bil slednji v prepovedanem položaju.

Razburljiv pa je bil začetek drugega dela, v 52. minuti so Iranci v istem napadu dvakrat zadeli vratnico, poskusila sta Sardar Azmun iz bližine in

Golizadeh z lepim strelom z 18 metrov, nato pa je dobro posredoval še valižanski vratar Hennessey. Valižani so imeli več žogo v posesti, približno dve tretjini časa, vendar se v napadalnih akcijah niso znašli.

Zato pa so se bolje Iranci, ki so zagrozili tudi v 73. minuti, ko je Hennessey s konicami prstov odbil žogo po strelu Saeida Ezatolahija. V 84. minuti so nase le opozorili »zmaji«, ko je z roba kazenskega prostora sprožil Ben Davies. Malo zatem je Wales ostal brez svojega prvega vratarja, saj je ta stekel iz vrat in podrl prodirajočega Mehdija Tarermija ter dobil rdeči karton.

Iranci bi lahko številčno premoč kmalu unovčili, toda Mahdi Torabi je bil v 89. minuti malce premalo natančen, ob koncu več kot desetminutnega sodniškega dodatka pa je Iran prišel do zmagovitega zadetka, ko je s približno 20 metrov zadel Češmi. V 111. minuti je po protinapadu prve iranske točke potrdil Rezaejan.

Danes bosta tudi dve tekmi 2. kroga v skupini A, ob 14.00 se bosta v Dohi merila Katar in Senegal, ob 17.00 pa v Al Rajanu Nizozemska in Ekvador.