Pahor se bo v ponedeljek po sprejemu z vojaškimi častmi v Zagrebu najprej sestal z Milanovićem. Teme pogovorov bodo krepitev političnega, gospodarskega, kulturnega, znanstvenega in drugega sodelovanja ter aktualne evropske in mednarodne teme, zlasti ruska agresija na Ukrajino in energetska varnost, so sporočili iz urada predsednika republike.

Predsednika bosta posebno pozornost namenila tudi razmeram na Zahodnem Balkanu, evropski perspektivi držav v regiji in oceni varnostnega položaja.

Pahor bo nato položil venec k spomeniku domovini v središču hrvaške prestolnice ter se sestal še z Jandrokovićem in Plenkovićem.

Sledil bo poseben sprejem v Muzeju sodobnih umetnosti v Zagrebu, ki se ga bosta udeležila oba predsednika. Prvi dan obiska bo sklenila slavnostna večerja v uradu predsednika Republike Hrvaške na Pantovčaku.

Na drugi dan obiska se bosta Pahor in Milanović udeležila poslovnega dogodka Business Meets Politics - Srečanje s predsednikoma - Energetika danes in jutri v organizaciji Poslovnega kluba slovensko-hrvaških gospodarstvenikov SLO CRO.

Pahor bo ob koncu svojega obiska v trajni spomin zagrebškemu živalskemu vrtu podaril dvopanjski čebelnjak, ob predaji tega darila Republike Slovenije mestu Zagreb pa bodo navzoči predstavniki slovenske manjšine na Hrvaškem.

Predsednik Pahor se je s hrvaškimi predsedniki - predsednico Kolindo Grabar Kitarović ter predsednikoma Ivom Josipovićem in Zoranom Milanovićem - v Sloveniji, na Hrvaškem ali v tujini na dvostranskih srečanjih v zadnjih desetih letih srečal kar petinpetdesetkrat.