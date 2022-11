Zelo uporabna je storitev Hitra pošta. Najpozneje v tridesetih minutah po vašem naročilu poštarji prevzamejo pošiljko. Ta je naslovniku vročena na območju Ljubljane v roku ene ure po naročilu, v drugih večjih mestih po državi (Celje, Koper, Kranj, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in Novo mesto) v dveh urah po naročilu, v preostalih krajih po Sloveniji pa v štirih urah od sprejema pošiljke na pošti oziroma od prevzema pošiljke pri pošiljatelju.

O razlogih, zakaj izbrati storitve Pošte Slovenije, smo se pogovarjali z Boštjanom Pernekom, direktorjem divizij pri Pošti Slovenije.

Kako ste v Pošti Slovenije pripravljeni na čas, ko se količina pošte zaradi prazničnih obdarovanj poveča?

V Pošti Slovenije se zavedamo, da je dostava ključen moment spletnega nakupa, zato z uporabniku prilagojenimi postopki dosegamo visoko raven zadovoljstva z opravljenimi storitvami. Uporabnikom je na voljo sedem načinov dostave in prek 1100 prevzemnih mest po vsej Sloveniji, s čimer zagotavljamo hitro in zanesljivo dostavo, ob tem pa upoštevamo sodobne trende.

Koliko Slovencev dandanes kupuje prek spleta?

Poročilo E-commerce Europe navaja, da se je število Slovencev, ki nakupujejo prek spleta, lani v primerjavi z letom prej povečalo, in sicer z 72- na 79-odstotni delež spletnih kupcev. Kot izhaja iz raziskave IPC (International Post Cooperation) o spletnem nakupovanju, je v letošnjem letu 16 odstotkov Slovencev na spletu nakupovalo vsaj enkrat na teden. Še vedno jih največ, dobra tretjina vseh, spletno nakupuje enkrat na mesec. V omenjeni raziskavi je dobra polovica Slovencev, ki nakupujejo na spletu, izrazila pričakovanje, da bo v letošnjem letu nakupovala v enakem obsegu kot lani. Posledično lahko tudi letos pričakujemo največji obseg spletnih nakupov v zadnjih mesecih leta.

Kolikšen pa je delež spletnih nakupov v primerjavi s klasičnimi?

Spletna trgovina na področju maloprodaje zavzema vse večji delež. Do leta 2023 naj bi ta znašal 22,3 odstotka, do leta 2025 pa že 24,5 odstotka (po podatkih poslovnega portala eMarketer). Na trgu paketnih pošiljk je bilo tudi v letu 2021 mogoče zaznati, zlasti v času omejevanja dostopa do javnih storitev in prodajaln ter ob vrhuncih sezone (črni petek, spletni ponedeljek), celo več kot 65-odstotno povečanje pošiljk v primerjavi z enakim obdobjem pred epidemijo.

Kako si lahko pri tem pomagamo s storitvami Pošte Slovenije?

Uporabniki paketnih storitev lahko pri tem izberejo storitve prejema in dostave pošiljk na 479 poštah, 24 PS Paketomatih v 15 večjih slovenskih mestih, več kot 400 paketnikih, ki so nameščeni ob poštnih poslovalnicah (že več kot 200 paketnikov pa je na voljo na dodatnih lokacijah po državi), 210 bencinskih servisih Petrol in 46 bencinskih servisih Mol ter na avtomatiziranih enotah za oddajo in sprejem pošiljk PS 24/7 v Ljubljani in Kopru.

Kaj pa, če nam nič od tega ne ustreza, so na voljo še druge rešitve?

Kupci lahko morebitno alternativno dostavno mesto izberejo že ob nakupu, če spletni trgovec to omogoča. V nasprotnem primeru lahko stranke uporabijo še storitev Moja dostava – moja izbira, ki omogoča, da dostavo, naslov in način dostave spremenijo tudi takrat, ko je paket že na poti k njim, na voljo pa jim je tudi spletna aplikacija PS pošlji paket, s pomočjo katere lahko pošiljko za pošiljanje pripravijo doma ter jo nato oddajo v prenos v najbližji poštni poslovalnici ali v PS Paketomat. Alternativne načine dostave je že uporabilo dobrih 40 odstotkov spletnih kupcev.

Pogosto se nam zgodi, da doma nimamo pripravljene gotovine, ko poštar prinese paket, za katerega je treba plačati odkupnino. So na voljo še drugi, sodobnejši načini plačila?

Seveda! Pošta Slovenije je pismonoše, ki dostavljajo pakete, in poštne poslovalnice (razen pogodbenih pošt) opremila z več kot 1600 POS-terminali za plačilo po povzetju s kartico. Čeprav narašča število spletnih kupcev, ki izdelek plačajo že ob nakupu oziroma potrditvi košarice pri spletnem prodajalcu, še vedno veliko Slovencev izdelke, naročene na spletu, raje plača po povzetju. V takšnih primerih uporabnikom storitev odslej ni več treba skrbeti za dvig gotovine pred prejemom paketa.

Kaj pa lahko storimo, če nam dostavijo napačno blago oziroma nam vsebina paketa iz katerega koli razloga ne ustreza?

V Pošti Slovenije tudi na tem področju nenehno nadgrajujemo in prilagajamo storitve potrebam uporabnikov. V tem pogledu je kupcem na voljo enostavna vrnitev blaga – Easy return solution. Kupec lahko že v poštni poslovalnici opravi vse potrebno za vrnitev blaga v primeru, da mu ne ustreza. Kupljena oblačila in obutev lahko kupci od poletja naprej pomerijo tudi v poštnih garderobnih kabinah.

Kako pa je s hitrostjo dostave; kako dolgo bomo čakali na svoje pakete?

Tudi letos bomo v najbolj nakupovalnem delu leta pakete dostavljali zanesljivo in hitro. Pošta Slovenije je v letošnjem letu skoraj 99 odstotkov paketnih pošiljk manjših dimenzij v notranjem prometu prenesla v enem delovnem dnevu. Raziskava med prejemniki paketov tudi letos potrjuje visoko raven zadovoljstva med uporabniki. Več kot 97 odstotkov uporabnikov je dostavo paketnih pošiljk Pošte Slovenije v letošnjem letu ocenilo z odlično. (sf)