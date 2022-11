Džamel Ben Ismail se je avgusta lani zglasil na policijski postaji v regiji Tizi Ouzou, kjer je bil osumljen podtikanja požarov. Kot je bilo videti na posnetkih, objavljenih na spletu, je jezna množica 38-letnika zvlekla iz policijskega vozila ter ga pretepla in zažgala.

Kot se je kasneje izkazalo, se je umetnik iz 230 kilometrov oddaljenega kraja Miliana napotil v regijo, da bi pomagal pri gašenju požarov, ki so terjali 90 smrtnih žrtev.

Zaradi tega tragičnega dogodka je bilo na zaporne kazni med dvema in desetimi leti ter denarne kazni obsojenih še 28 ljudi, sodišče pa je oprostilo 17 obtožencev, navaja alžirska tiskovna agencija APS.

Alžirija se je lansko poletje soočala s z visokimi temperaturami in hudimi požari v 17 provincah, za katere so oblasti izrazile prepričanje, da so bili podtaknjeni. Z ognjenimi zublji so se v obalnih predelih sicer večinsko puščavske države spopadali tudi letos.