Preiskava temelji na obtožbah o neustreznem vodenju računov volilne kampanje ter na obtožbah o favoriziranju in pomoči pri tem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Posebno tožilstvo za finančni kriminal je že konec marca na podlagi poročila francoskega senata začelo preiskavo proti McKinseyju zaradi davčnih utaj. Glede na poročilo McKinsey ni plačal nobenih davkov v državi vsaj zadnjih deset let. Svetovalno podjetje s sedežem v ZDA sicer vztraja, da je ravnalo v skladu z zakonom.

Primer je pritegnil pozornost pred predsedniškimi volitvami spomladi tudi zato, ker so se državni izdatki za zunanje svetovanje med Macronovim prvim mandatom močno povečali.

Tožilstvo želi sedaj preveriti, ali je Macron v svoji finančni bilanci volilne kampanje navedel vse svetovalne storitve, ki jih je prejel od McKinseyja.

Da bi zagotovili enake možnosti med kandidati, so stroški kampanje v Franciji omejeni. Vendar pa se vedno znova pojavljajo očitki, da politiki prikrivajo stroške ali prirejajo račune, da bi prikrili prekoračitev dovoljenega proračuna.

Tožilstvo bo preverilo tudi, ali je vlada pri podeljevanju svetovalnih pogodb morda favorizirala McKinsey in, ali sta Macron in njegov politični tabor imela od tega koristi, navaja dpa.

Francoski Le Monde je že spomladi poročal, da so bili sedanji in nekdanji svetovalci McKinseyja vpleteni v Macronovo volilno kampanjo leta 2017 in da so zaposleni v McKinseyju dobili položaje v Macronovi stranki in na ministrstvih.

Iz Elizejske palače so za časnik pojasnili, da se seznanjeni s sporočilom tožilstva in dodali, da morajo pravosodne oblasti popolnoma neodvisno izvajati preiskave, še poroča dpa.