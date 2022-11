Po besedah dečkovega očeta Bena je piton na Beauja prežal iz rastlinja v bližini bazena. »Mislim, da je piton tam ležal in čakal na žrtev - ptico ali kaj podobnega - in to je bil Beau,« je dejal oče, ki je po lastnih besedah za rešitev sina iz kačjega prijema potreboval le 15 do 20 sekund.

»Videl sem veliko črno senco, ki je prišla iz grmovja, in preden sta dosegla dno, se je popolnoma ovila okoli njegove noge,« je opisal grozljiv dogodek. »Ko smo očistili kri in mu povedali, da ne bo umrl, ker ni šlo za strupeno kačo, je bil pravzaprav precej dobro,« je pojasnil in dodal, da je sin utrpel manjšo rano ob ugrizu v gleženj ter da dobro okreva. Kačo so izpustili nazaj v naravo.

Do napada je prišlo v kraju Byron Bay v Novem Južnem Walesu na avstralski vzhodni obali, kjer so kače zaradi subtropske klime nekaj običajnega. »To je pač Avstralija,« je še dejal Beaujev oče.