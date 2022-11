V torek sta se predčasnega glasovanja udeležila 15.202 volivca, kar je 0,9 odstotka volilnih upravičencev, v sredo pa 28.016 volivcev, kar je 1,65 odstotka vseh.

Na referendumu o noveli zakona o vodah julija lani je prvi dan predčasnega glasovanja svoj glas oddalo 24.707 volivcev oz. 1,45 odstotka volilnih upravičencev, drugi dan 30.113 oz. 1,77 odstotka, zadnji dan pa 29.376 oz. 1,73 odstotka volivcev. Skupaj je takrat na referendumu predčasno glasovalo 84.196 volivcev oz. 4,96 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Okrajne volilne komisije sicer zaenkrat sporočajo zgolj podatke o volilni udeležbi na referendumu o noveli zakona o vladi. V nedeljo po zaprtju volišč pa se bodo podatki o volilni udeležbi objavljali za vsak referendum posebej, poleg sprememb zakona o vladi še za referenduma o noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija in spremembah zakona o dolgotrajni oskrbi.

V nedeljo, ko bo potekalo splošno glasovanje, bo po državi med 7. in 19. uro odprtih 2999 rednih volišč in 88 t. i. volišč omnia.

Podatki o volilni udeležbi do 11. ure in do 16. ure, ki jih bo Državna volilna komisija na dan glasovanja sporočala javnosti, se bodo nanašali zgolj na volilno udeležbo na referendumu o noveli zakona o vladi. Po zaprtju volišč pa se bodo podatki o volilni udeležbi ugotavljali in objavljali za vsak referendum posebej.