Gori, doli, naokoli

Vožnja po avtocesti v napačno smer je lahko zelo nevarna. Naj zgolj spomnimo, da so v nesreči na ljubljanski obvoznici pred enim mesecem umrli kar trije ljudje. Na leto policisti zaznajo tudi do sto takih primerov, mnogih kršiteljev pa ne najdejo. No, drugače je bilo s tole 47-letnico, ki je povrhu imela še zvrhan koš sreče. Peljala je iz smeri Obrežja proti Ljubljani. V Dobruški vasi, kjer se izvajajo gradbena dela, je obrnila in se peljala nazaj proti Obrežju. Na območju Smednika (kakih pet kilometrov stran!) je avto spet obrnila, a tako, da se ji je nekako uspelo peljati v napačni smeri vse do območja gradbenih del pri Dobruški vasi. Tam je trčila v ograjo in nadaljevala svojo napačno pot. Potem so je policisti le ustavili. Kaj ji je bilo, pa niso sporočili.

Pijana ovira na cesti

No, ja, za tegale možakarja, s katerim so se ubadali obalni policisti, vsaj vemo, kaj mu je bilo. Pijan je bil. In ker je bil očitno od pijančevanja tudi precej utrujen, se je, kaj pa je hotel, ulegel kar na sredo ceste nad avtokampom Lucija. Potem so seveda prišli možje v modrem in oviro na cesti želeli prestaviti. Pa se ovira ni dala. Ležala je kot klada (pijana) sredi ceste še naprej. Kaj so hoteli drugega, policisti so ga fizično odnesli v marico in ga peljali na treznjenje. Pa še kakšno položnico so mu napisali za povrh.

Še detergent bi ukradla

Večkrat poročamo v tejle rubriki o nadvse nenavadnih tatvinah. Ponavadi so na udaru kakšne suhe salame in klobase, pogosto tudi vino iz vinskih kleti in zidanic, marsikdaj z vrtov izgine kakšna kosilnica, poročali smo o ukradenih električnih pastirjih in številnih prometnih znakih, celo premičnih semaforjih. Ampak tale pa zmaga: policisti so bili obveščeni, da je sredi belega dne občanka ob prihodu domov na dvorišču presenetila dva neznanca, ki sta potem zbežala s skuterjem. Med begom sta odvrgla nakradeno robo: plastično vedro, visokotlačni čistilec in detergent. Ni dvoma, da sta želela odpreti ročno avtopralnico, pa sta potrebovala osnovni kapital, kajne.

Vlomilka uničevala stanovanja

Zelo resne težave z nevarno vlomilko imajo tudi v Kanadi. Zločinka je vdrla v dva domova v Oak Bayu. Lastnikom je uničila usnjeni kavč in čeprav so jo zalotili sredi tega nemarnega početja, sploh ni prenehala. Posredovati je morala policija, ki je želela nemarnico, pazite zdaj, zaviti v odejo in aretirati, a jim je ta ušla skozi okno. Štiri dni kasneje je vlomila v neko hišo in tam začela s sten trgati slike. Spet so prišli policisti, a jim je še enkrat pobegnila. Tokrat se jim je umaknila kar na lestenec in ker potem niso mogli do nje, je spet ušla skozi okno. Aja, saj smo povedali, da gre za sovo, kajne? Še celo ime so ji nadeli: Winky. Po naše: pomežik. Kar simpatično, kaj.

Konji, jazbeci in divje svinje

Pri naših južnih sosedih pa nimajo težav z vlomilskimi sovami, poročajo pa o velikih težavah z živalmi na cesti. Na avtocesti med Zagrebom in Reko sta dva kamiona naletela na tri kobile. Kratko so, razumljivo, potegnile kobile. Na drugem odseku pa je policistka naletela na jazbeca in ga povozila ter uničila avto. Ministrstvo za notranje zadeve je nato tožilo upravljalca avtocest, a bilo neuspešno. No, v Istri pa se zadnje čase hudujejo, ker je na cesti vse več divjih svinj. Mrcine so lahko zelo nevarne, saj lahko tehtajo tudi več kot sto kilogramov.