Čeprav so igrali brez 32-letnega Žige Mlakarja, najstarejšega in najizkušenejšega člana celjskega »otroškega vrtca« (letos spet najmlajša ekipa med vsemi 16 klubi v ligi prvakov), so gostje iz Slovenije tekmo odlično začeli. V polovično zasedeni Pick Areni v Szegedu (4000 gledalcev) so povedli s 3:1 in v nadaljevanju še štirikrat vodili za gol, a po osmem in sočasno zadnjem izenačenju (11:11 v 18. minuti) je sledil rokometni brodolom pivovarjev. Petkratni državni in sedemkratni pokalni prvaki Madžarske so povsem nebogljene nasprotnike prisilili v skoraj 12-minutni strelski post, sami so v tem obdobju naredili delni izid 7:0 in tik pred odhodom na odmor je bilo že 18:11 za izbrance španskega trenerja Juana Carlosa Pastorja.

Gostitelji, ki imajo v svojih vrstah kar 13 tujcev iz sedmih držav (štiri Slovence, po dva Norvežana, Hrvata in Srba ter po enega Portugalca, Avstrijca in Španca), kljub visoki prednosti niso popuščali in so sredi drugega polčasa prvič vodili s plus deset. Ko je že kazalo, da bodo Celjani doživeli najvišji poraz med letošnjo evropsko elito (doslej proti Nantesu v Zlatorogu s 24:35), so se v zadnji četrtini tekme vendarle izognili vsaj novemu neslavnemu rekordu, po polovici tekmovanja – sedmi krog od skupno 14 – pa ostajajo pri zgolj eni zmagi (Kiel).

Čakanje že od leta 2008

Slovenski prvaki so na sedmih tekmah dosegli 210 golov, kar kaže na dobro povprečje (30 na dvoboj), precej bolj pa šepa obramba, ki jih je doslej prejela kar 245 oziroma 35 na tekmo. Po obračunu s Pickom, proti kateremu čakajo na zmago že od leta 2008 (35:30 v Zlatorogu) in proti kateremu so doživeli že osmi zaporedni poraz na enajsti medsebojni tekmi, celjski trener Alem Toskić ni imel razlogov za zadovoljstvo. »V Szegedu se nismo pokazali v želeni luči. Pick je zasluženo prišel do zmage, mi je pa žal, da nismo dražje prodali svoje kože. Spet se je pokazalo, da naši mladi ekipi manjkajo izkušnje na najvišji ravni. Nismo izkoristili priložnosti, ki smo si jih priigrali v prvem delu tekme. Dobro smo začeli in sočasno imeli možnosti, da prednost še povišamo, a nam žal ni uspelo. Po nekaj slabših napadih smo se nato preveč povlekli nazaj, gostitelji so izkoristili skoraj vse svoje priložnosti in si po naših dolgih črnih minutah priigrali nedosegljivo prednost,« je priznal trener Alem Toskić.

A pivovarji, pri katerih je bil najučinkovitejši Tilen Strmljan s petimi goli, po štiri pa so dosegli Aleks Vlah, Mitja Janc in Patrik Martinović, nimajo časa za tarnanje in žalovanje. Že v nedeljo ob 16. uri jih v Zlatorogu čaka ligaški derbi z Rikom iz Ribnice, v sredo ob 18.45 pa prav tako doma povratni dvoboj s Pickom iz Szegeda. »Hitro moramo strniti svoje vrste in se čim bolje pripraviti na tekmo z Ribničani. Gostje imajo zelo kakovostno zasedbo, zato moramo pokazati precej boljšo igro kot na Madžarskem. V poštev pride zgolj zmaga, če želimo slediti glavnemu cilju v letošnji sezoni – naslovu državnega prvaka. Slovenska liga je pač naša prioriteta, evropska liga prvakov pa nagrada za dobre predstave v domačem tekmovanju,« pravi trener Toskić pred derbijem z Ribničani, ki s tekmo manj na lestvici za Celjani zaostajajo za tri točke (13-16).