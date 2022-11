Kripto-tulipanski nebodigatreba

Dogodki zadnjih dveh tednov glede kolapsa 32-milijardne FTX platforme so ponovno oživili napovedi, da je zdaj pa res konec kriptovalut. Osebno se mi v zvezi s kriptovalutami zdijo pomembna tri vprašanja: je to res začetek njihovega konca, so kriptovalute sploh koristne z ekonomskega vidika in ali jih je mogoče bolje regulirati?