Predstavniki Beograda in Prištine so v sredo le dosegli dogovor o registrskih tablicah, s katerim so se vsaj začasno nekoliko umirile razmere med državama, ko je že kazalo na mogočo novo resnejšo zaostritev. Kosovo je privolilo v ponujeni kompromis, po katerem včeraj ni začelo pisati glob kosovskim Srbom, ki imajo na vozilih v Srbiji izdane registrske tablice, Srbija pa je pristala, da takih tablic v prihodnje ne bo več izdajala. Pravzaprav gre za predlog, ki je bil na mizi že v ponedeljek, ko sta se v Bruslju sestala kosovski premier Albin Kurti in srbski predsednik Aleksandar Vučić, a se razšla brez dogovora; v Evropski uniji so takrat to precej jasno pripisali nepopustljivosti Kurtija. Slednji je včeraj dejal, da v sredo niso sprejeli enakega predloga, kot je bil na mizi v ponedeljek, ampak daljšega, ki sodeč po njegovih besedah očitno govori tudi o nemško-francoskem predlogu o normalizaciji odnosov med državama. Kurti je včeraj dejal, da bodo pogovori s Srbijo v tej smeri stekli v prihodnjih dneh in da bo dogovor med državama sklenjen še pred prihodnjo pomladjo.