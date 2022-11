November je najdonosnejši mesec med spletnimi trgovci, čemur botruje tudi tako imenovani črni petek, ki letos pade na današnji dan, torej 25. november, ko je vrednost nakupov, ki jih opravimo, v primerjavi z nekimi povprečnimi dnevi oziroma konci tednov v letu višja za 15 do 50 odstotkov. Anže Herbst z agencije Bold.group pojasnjuje, da se na črni petek proda največ elektronike (na primer gospodinjski aparati, televizorji, zabavna elektronika …). Črni petek je sicer neuradno poimenovanje petka, ki sledi ameriškemu zahvalnemu dnevu – ta se v Združenih državah Amerike praznuje na zadnji četrtek v novembru. V številnih primerih je to tudi prvi mejnik mrzličnega predprazničnega nakupovanja daril oziroma začetek božične nakupovalne sezone. Zadnja leta se uveljavlja še nov potrošniški dan, in sicer tako imenovani spletni ponedeljek (tudi »kiberponedeljek«), ki je na prvi ponedeljek po črnem petku in je namenjen popustom pri spletnih nakupih. Anže Herbst pri tem dodaja, da je črni petek prerasel samo en dan. »Gre kar za črni november, saj trgovci 'črnopetkovske' popuste ponujajo že krepko prej.«. tob