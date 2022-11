Osebno imam rad zeleno. Tako barvo kot kaj drugega. Pojem toliko zelenjave, da bi me morali šteti že skoraj med škodljivce – na srečo zame ni insekticida. Ja, še ena dobra oziroma koristna plat zelene barve: zelena listnata zelenjava je menda zelo zdrava hrana za ljudi (tudi za nekatera druga živa bitja, seveda), torej še en plus za zeleno. Zato ne preseneča, da se je kar sam ponudil izraz »zeleni prehod« za energijsko preobrazbo naše civilizacije, ko smo ugotovili, kam pelje čezmerna uporaba fosilnih goriv. Sliši se res smelo, tudi pogumno. Na začetku si sploh nisem mogel predstavljati, ali je to mogoče. Seveda pa tu takoj naletimo na zelo različne predstave, kaj to je. V naravi je res obilo primerov energije, ki je na voljo, samo nekako bi si jo morali vzeti. Tu je sonce, (skoraj) večni vir, ki poganja vremenske procese v ozračju, ki nam osvetli vsaj del dneva, nas greje in nam v zadnjem času lahko tudi daje elektriko. Nekateri bi takoj zajezili vse reke, drugi nasejali neskončna polja vetrnic, pa ne pozabimo na valovanje morij ter na plimo in oseko – tu dela za nas luna.

A žal (pravzaprav najbrž bolj na srečo) v naravi obstajajo fizikalni zakoni, ki jih ne moremo zaobiti. Vprašanje je, koliko energije porabimo za izdelavo neke naprave za pridobivanje energije, koliko pa je potem dejansko dobimo nazaj. Če je bilanca dovolj pozitivna, rešujemo problem, če ne, nismo naredili nič, pravzaprav povzročimo še večjo škodo. Drugi vidik je, kam s takimi odsluženimi objekti in njihovimi sestavnimi deli. Ogromne elise vetrnih elektrarn je treba menjavati in za zdaj se kopičijo kar tam. Menda jih ne moremo reciklirati. Morda jih bomo nekoč znali, a kdo nam to jamči? Res se mudi, a po zdravi logiki bi morali vsak projekt dodelati do konca, od proizvodnje do razgradnje, torej bi moral dozoreti, ne pa ostati zelen v negativnem smislu, čeprav ga štejemo za »pozitivno zelenega«. Tudi pri hidroelektrarnah je veliko pomislekov glede stranskih učinkov.

Morda bomo res rešili težave z energijo in nekoč po večini prešli na obnovljive vire, hkrati pa uničili okolje na drug način. Za zdaj je žal edini res zeleni prehod prehod iz zime v pomlad.