S trenutkom, ko je Facebook dobil novo ime, Meta, je v zavest množic stopil nov fenomen, metasvet. To je?

Metasvet je prostorska računalniška platforma – 3D virtualni svet, ki ponuja digitalne izkušnje kot alternativo ali repliko resničnega sveta. Na primer družbene interakcije v obliki različnih dogodkov – poslovnih in zasebnih, skupinsko igranje igric, skupinska virtualna telovadba, obisk virtualnega muzeja, koncerta, nakupovanje v spletni virtualni trgovini, nakupovanje in grajenje virtualnih nepremičnin ter še marsikaj drugega. Vse to nam bo omogočeno v izgrajenem »metaverse« okolju, v katero bomo lahko vstopali z dobro internetno povezavo ter strojno opremo, kot so računalnik ali pametni telefon, VR-slušalke, AR-očala, VR-rokavice in trak na zapestju, ki bo izkušnjo metaverzuma za uporabnika še izboljšal.

V nove virtualne prostore vabijo številne akcije, med njimi izstopata črni petek in kibernetski ponedeljek. Vas je kateri primer navdušil?

Nakupovanje oblačil v metaverzumu je trenutno velika tema v svetu mode in oblačil. Spletna trgovina Goat, recimo, približuje nakupovanje v metasvetu s svojo »črno petkovo« otvoritvijo, imenovano Spaces – gre za poglobljeni svet, v katerem lahko uporabniki pokažejo svoje sezname želja izdelkov. S to funkcijo želijo ustvariti digitalno omaro, v kateri bi uporabniki shranjevali virtualna oblačila za svoje avatarje, cilj tega pa je, da jih bodo nekega dne kupili tudi v resničnem življenju.

Sodelujete v komisiji za najbolj prodorne spletne trgovce v regiji. Lahko izpostavite kak dober primer?

Izpostavil bi spletno trgovino Big bang. Kupec pri njih dobi celostno storitev na spletu, ki jo odlično ponujajo tudi v fizičnih trgovinah. V središču so edinstvena izkušnja, svetovanje, izbor izdelkov in brezhibna dostava, ne pa izključno tekmovanje s konkurenti na cenovnem področju.

Katere panoge, tipi podjetij so se doslej najbolje odrezali pri vstopu na virtualne trge?

Trenutno metaverzum najbolj s pridom izkoriščajo znamke v igričarski industriji in modne blagovne znamke. Metaverzum bo vplival tudi na avtomobilski sektor, in sicer na vse vidike avtomobilske industrije, vključno s proizvodnjo, prilagajanjem izdelkov, skupnostjo in zvestobo blagovni znamki. Eden takih primerov je Hyundai, ki je ustvaril integracijo znotraj Robloxa, igralne metaverzum platforme, da bi naslednji generaciji strank pomagal izkusiti prihodnost električnih vozil in jih navdušil za nakup. Že precej se v metaokoljih pojavlja tudi industrija dogodkov. Pričakujemo lahko, da se bo kljub odpravi omejitev med pandemijo nadaljeval spletni in hibridni način dogodkov, pojavljajo pa se že virtualni dogodki v metaverzumu.

Ali bodo sčasoma morala vsa podjetja pridobiti svojo digitalno različico? Bo kdo imun za te spremembe?

Metaverzum se bo v prihodnjih letih verjetno na nek način postopoma infiltriral v vsak sektor. Težko rečem, da bo kdo ostal imun. Na dolgi rok bo kritična masa uporabnikov presegla določeno številko v metaokoljih. Pri mlajših se meja med resničnim in virtualnim vsak dan bolj zabrisuje.

S kakšnimi izzivi se srečujejo vaše stranke?

Izpostavil bi ukinjanje piškotkov tretjih oseb (»third party cookies«). To so majhni delčki podatkov, shranjeni v brskalniku internetnega uporabnika. Oglaševalci uporabljajo podatke teh piškotkov, da izvejo čim več o splošnem spletnem vedenju obiskovalca. Brez njih izgubimo zmožnost razumevanja, katera spletna mesta uporabnik pogosto obiskuje, katere nakupe opravi ali zanimanja, ki jih pokaže na drugih spletnih mestih. Zaradi vse večje varnosti in zasebnosti na spletu so nas velikani, kot sta Google in Facebook, primorani »odklapljati« od podatkov, ki so nam pri oglaševanju na spletu pomagali ciljati prave stranke. Naša ekipa se zato posveča grajenju lastnih baz s pomočjo tako imenovanih lead generation kampanj.