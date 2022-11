Nepreslišano: Igor Akrapovič

Prihodnje leto me skrbi zaradi več različnih razlogov. Dobre rešitve glede cen elektrike kljub vsem poskusom tako naše vlade kot tudi Evrope še vedno ni. Problematična je tudi napačna evropska politika še posebej nekaterih držav, ki so se na eni strani naslanjale na sončno in vetrno energijo, na drugi pa na plin iz Rusije. Evropa bo za to plačevala še kar nekaj časa. Posledica tega bo velika konkurenčna prednost azijskih in ameriških tekmecev. V Nemčiji je že zdaj več kot 30 tisoč podjetij insolventnih. Ko bo nastopila kriza v Nemčiji, se bo to poznalo tudi pri nas.