Tudi v prispevku drugi omenjeni in ostali, ki jih poznamo, tudi oziroma celo v državnem zboru, so ljudje, ki zaradi vrednot – denarja in slasti oblasti – »prestopajo« iz ene opcije, janševske, v drugo, ta trenutek svobodno. Dr. Dragan Petrovec je torej v kolumni odlično opisal hinavščino, »moralo« in »doslednost« vseh, ki »vidijo trdne stebre opore« v trenutnih oblastnikih, ki jih bodo seveda po potrebi zamenjali z novimi.

In takšni aparatčiki, kot so trenutno na oblasti še vedno npr. na RTV SLO, so in bodo očitno še naprej leglo janšizma. Nahajajo se tudi v nekaterih drugih strukturah, kamor so prišli s podporo nekaterih svojih volivcev oz. prenekaterih zaposlenih. Sicer pa so zadnja soočenja o referendumih na RTV zadosten dokaz o razkolu v družbi in o prisesanosti številnih na denar. Nepripravljenost na spremembe je več kot očitna.

Nekdo, ki je 30 in več let gojil »vrednoto kulta ene osebe«, me seveda težko prepriča o tem, da je naenkrat »obrnil ploščo« in spremenil mišljenje in vedenje. Pa imamo takšne povsod. Dve leti jih ob petkih nisem videval na protestih, danes pa se »pavijo« in slikajo z oblastniki. In začuda, v nekaterih potezah so vsi že usklajeni.

Pravzaprav jih poznamo. Poimensko. Prenekateri »prijatelj« in znanec, bivši sodelavec, tudi nekatere znane osebe, se obračajo po vetru. Seveda ima vsakdo pravico spremeniti mišljenje in ravnanje ter prevzeti zaradi različnih vzrokov argument drugačne oz. druge opcije. A vendar je to vsaj neverodostojno in nehigienično, če se to dogaja zaradi denarja ali oblasti.

Torej, janšizma ne podpirajo le biciklisti, kot piše spoštovana Polona Jamnik iz Bleda, podpirajo ga tudi vsi tisti, ki zase trdijo, da ga sicer ne in so pri vrednotah začeli mižati na eno oko ali na obe očesi ter tudi ne slišijo na eno ali obe ušesi. Tudi glede denarja velja: »Saj vem, da je baraba, ampak saj so drugi tudi. In ta nam da vsaj nekaj drobtinic z mize.«

To, da se že sklepajo politične in oblastne »kravje kupčije« med bivšimi in sedanjimi predstavniki oblasti, baje z namenom, da bi dosegli ugodno dvotretjinsko večino v državnem zboru, v izvršnem delu oblasti ter v različnih strukturah države, je že vidna javna tajna. Prav tako ni tajna, da za vsem stoji denar, ki je ne glede na najbolj skrajne ideologije, nepoštenost in korupcijo tisto vezivno tkivo, ki združuje vse istomisleče. Tudi kriminal in politiko, o čemer piše dr. Dragan Petrovec.

Me pa vseeno zanima, če bodo številni konvertiti, podprti z denarjem, le-tega vrnili v državni proračun. Pred časom so nekateri med njimi tožili državo za kar lepe vsote našega davkoplačevalskega denarja. Baje so celo nedolžni. Ja, že 30 let.

Pri nas so politiki tako »enakopravni« državljanom in nas tako »uspešno« predstavljajo, da je »nedostojno,« da bi šli v zapor kot navadni državljani. Tudi prevzem pošte v parlamentu je baje nedostojen in si zato nekateri prislužijo celo opomin. Glavno, da deluje pravna država, četudi nimamo dovolj velikega nabiralnika. In prav tako je glavno, da se »kolegi« med seboj spoštujejo, čeprav vedo za velike kraje. Pa še to: če bo šel vsak zakon na referendum, potem predlagam, da parlamenta nimamo več. Ali pa morda tudi to, da bi šli na referendum o referendumih. Se bojim, da se neke poteze preteklosti ponavljajo. In to je ne obračunati s korupcijo.

Miloš Šonc, Grosuplje