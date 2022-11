Zakon prepoveduje širjenje »propagande netradicionalnih spolnih odnosov« in med drugim kriminalizira sporočila na to temo v medijih, na internetu, v oglasih, literaturi in filmu.

Pred tem je prepoved iz leta 2013 veljala le za izjave in upodobitve, podane v prisotnosti mladoletnih oseb. Duma je zakon zdaj glede otrok in mladih precej razširila. V skladu z njim mladoletnikom med drugim ni dovoljeno posredovati informacij o spremembi spola, ki bi jih lahko spodbudile k takšnemu koraku, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kršiteljem grozijo visoke kazni. Te bodo za državljane znašale do 200.000 rubljev oziroma dobrih 3100 evrov, za podjetja in organizacije pa do pet milijonov rubljev oziroma slabih 80.000 evrov. Poleg tega bo filmom zavrnjena distribucijska licenca, če bodo po mnenju ruskih oblasti »spodbujali netradicionalne spolne odnose«.

»Vsaka propaganda netradicionalnih odnosov bo imela posledice,« je na družbenih omrežjih sporočil predsednik dume Vjačeslav Volodin in dodal, da bo zakon »zaščitil otroke in prihodnost države pred temo, ko jo širijo ZDA in evropske države«.

Zakon mora zdaj potrditi še zgornji dom ruskega parlamenta, nakar ga bo podpisal ruski predsednik Vladimir Putin, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Podobne prepovedi v Rusiji sicer že veljajo za pedofilijo in zanikanje družinskih vrednot. Številni aktivisti so že pred sprejetjem zakona opozarjali, da se z njim dejansko kriminalizira vsako dejanje ali javna omemba istospolnih partnerstev. Nekateri ruski založniki knjig in filmski producenti pa so izrazili zaskrbljenost zaradi cenzure, saj se bojijo, da bi zakon lahko vplival celo na ruska klasična dela.