Jürgen Boos, direktor Frankfurtskega knjižnega sejma: Da ne bi zaradi majhnega trga potonil jezik

Jürgen Boos je po izobrazbi strokovnjak za marketing in teorijo organizacije na področju založništva, vodil je številne nemške založbe, direktor Frankfurtskega knjižnega sejma pa je vse od leta 2005, torej v obdobju, ko je sejem dobil izjemne razsežnosti, fizične, poslovne in predstavitvene. Te dni je bil gost Slovenskega knjižnega sejma na Gospodarskem razstavišču, saj bo Slovenija prihodnje leto častna gostja Frankfurtskega knjižnega sejma, priprave pa so v polnem teku.